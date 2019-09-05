دراسة تتوصل لمعطيات صادمة للنباتيين!!

أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن بني البشر النباتيين قد يكونون اكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية من نظرائهم آكلي اللحوم، على الرغم من أن النباتيين لديهم فرصة أقل للإصابة بأمراض القلب.

وقال الباحث الرئيسي تامي تونغ، عالم الأوبئة التغذوية في قسم الصحة السكانية بجامعة اوكسفورد "يبدو أن انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، إذا نظرنا إلى الأرقام المطلقة".

تابع فريق أبحاث تونغ أكثر من 48 ألف شخص في المملكة المتحدة بمتوسط عمر 45 عاما، بينهم 24428 من أكلة اللحوم و 7506 من أكلة الأسماك، و16254 نباتيون.

تمت متابعة المشاركين في المتوسط لمدة 18 عاما، وخلال فترة الدراسة، كان هناك 1072 حالة سكتة دماغية.

أخذت حسابات الدراسة العوامل المؤثرة في الاعتبار مثل التدخين أو النشاط البدني.

وجد الباحثون أن النباتيين لديهم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 20 في المئة، مقارنة بآكلي اللحوم والاسماك.

وقال تونغ إن الأسباب الدقيقة لهذا الخطر العالي الموجود في النباتيين غير واضحة. لكنه رجح أن يكون ذلك بسبب "مستويات الكوليسترول المنخفضة جدا أو مستويات منخفضة جدا من بعض العناصر الغذائية". مثل فيتامين بي 12.

يشار إلى أن هذه أول دراسة تبحث في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية عند النباتيين.