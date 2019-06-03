دراسة تدحض مفهوما سائدا عن القهوة

دحضت دراسة حديثة نشرت الاثنين مفهوما سائدا بأن القهوة تلحق ضررا بالغا بصحة القلب وتسبب تصلب الشرايين.

وقال باحثون من معهد ويليام هارفي للأبحاث بجامعة كوين ماري في لندن إنه بينما "لا يمكننا إثبات وجود صلة سببية في هذه الدراسة، فإن بحثنا يشير إلى أن القهوة ليست سيئة للشرايين" حتى وإن كانت بمقدار 25 كوبا في اليوم.

شملت الدراسة تحليل أكثر من ثمانية آلاف شخص قسموا إلى ثلاث مجموعات حسب استخدامهم للقهوة.

المجموعة الأولى شملت الذين يشربون أقل من كوب قهوة واحد يوميا، والثانية ما بين كوب وثلاثة أكواب في اليوم، أما الثالثة فشملت أولئك الذين يشربون أكثر من ثلاثة أكواب.

شرب بعض الأشخاص في المجموعة الأخيرة ما يصل إلى 25 كوبا يوميا، على الرغم من أن متوسط عدد الأشخاص في هذه المجموعة كان خمسة أكواب في اليوم.

خضع جميع المشاركين في الدراسة لفحص القلب بالرنين المغناطيسي واختبارات الموجات النبضية للأشعة تحت الحمراء، وكانت النتائج صحيحة حتى بعد أخذ عوامل مثل العمر والوزن وحالة التدخين في الاعتبار.

وجد الباحثون أن الذين يتناولون حتى ما يصل إلى 25 كوبا من القهوة يوميا، لم يكونوا أكثر عرضة لاحتمال تصلب الشرايين من أولئك الذين يشربون أقل من كوب واحد في اليوم.

وقال الدكتور كينيث فونج الذي قاد تحليل البيانات "نود أن ندرس هؤلاء الأشخاص عن كثب في عملنا في المستقبل، حتى نتمكن من المساعدة في تقديم المشورة بشأن الحدود الآمنة" لشرب القهوة.