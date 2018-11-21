دراسة: تراجع في حالات الإجهاض بأميركا

أعلنت "مراكز مكافحة الأمراض والوقاية" التابعة لوزارة الصحة الأميركية الأربعاء، انخفاض معدلات الإجهاض في الولايات المتحدة بين النساء من مختلف الأعمار.

وبينت نتائج دراسة أجرتها المراكز، المعروفة اختصارا باسم "سي دي سي"، أن العدد الإجمالي لحالات الإجهاض في 2015 بلغ 638 ألفا و129 حالة من 842 ألفا و855 حالة في 2006، أي أن معدل الإجهاص انخفض بنسبة 24 في المئة.

وتراجعت أعداد حالات الإجهاض بشكل خاص في الفئة العمرية من 15 إلى 19 عاما، إذ تراجعت بنسبة 54 في المئة.

وقالت "سي دي سي" إن نسبة الانخفاض في هذه الفئة هي الأكبر من أية فئة عمرية أخرى.

وبينت النتائج لعام 2015 أن عدد حالات الإجهاض في الفئة العمرية من 15 إلى 44 عاما هو 11.8 حالة لكل ألف امرأة، وهو معدل أقل بنسبة 26 في المئة عن عام 2006، عندما كان عدد حالات الإجهاض هو 15.9 لكل ألف.

ولم توضح "سي دي سي" الأسباب وراء تراجع الإجهاض بشكل عام.

وتفرض ولايات أميركية محافظة قوانين تقيد إجراء عمليات إجهاض. وفي الأسبوع الماضي أقر مجلس نواب ولاية أوهايو قانونا يمنع الإجهاض عند بلوغ الجنين عمر ستة أسابيع، وفي أيوا يدور خلاف في المحاكم حاليا حول قانون يجرم الإجهاض بعد سماع نبض الجنين.