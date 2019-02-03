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صحة

دراسة تربط بين الأطعمة المقلية والوفاة المبكرة

دراسة تقول إن تناول الطعام المقلي ربما يزيد احتمالات الوفاة المبكرة

أشارت دراسة أميركية إلى أن النساء اللاتي يأكلن الدجاج المقلي يوميا ربما تزيد لديهم احتمالات التعرض للوفاة المبكرة بنسبة 13 بالمئة مقارنة بهؤلاء اللاتي يتجنين هذه الأطعمة.

وحسب الدراسة، فإن الأسماك المقلية ليست أفضل كثيرا للصحة.

ويزيد تناول الأطعمة المقلية من إجمالي السعرات الحرارية وبالتالي يزيد من احتمالية الإصابة بالسمنة التي ترفع بدورها احتمالات الوفاة.

وتشير الدراسة إلى أن واحدا من كل ثلاثة بالغين في أميركا الشمالية يتناولون الأطعمة السريعة التي عادة ما تكون مقلية.

وفحص الباحثون بيانات نحو 107 آلاف امرأة تتراوح أعمارهن بين 50 و 79 عاما ممن شاركن في مبادرة صحة المرأة في الفترة بين عامي 1993 و2017.

وخلال فترة المتابعة توفيت 31588 امرأة من بينهن 9320 بمشكلات في القلب فيما توفيت 8358 بسبب الإصابة بالسرطان.

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