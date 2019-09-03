دراسة تكتشف فوائد أخرى لجراحة السمنة

أخبار سارة للذين أجروا عمليات جراحية لتخفيف الوزن. إذ وجدت دراسة جديدة أن فوائد تلك العمليات تتضمن تقليص مخاطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية، وخفض مستوى السكر في الدم، وفقا لتقرير نشرته شبكة سي بي أس نيوز الأميركية.

أكثر من 200 ألف أميركي يخضعون لعمليات جراحية تتعلق بالسمنة، سنويا.

الدكتور ستفين نيسن وزملاؤه في مركز علاج كليفلاند سعوا لمعرفة ما إذا كان بإمكان العمليات الجراحية الخاصة بإنقاص الوزن، الوقاية من مشاكل الأوعية الدموية القلبية المرتبطة بمرض السكر. تابعوا نحو 2,300 شخص كانوا قد أجروا عمليات جراحية مرتبطة بالسمنة وقارنوهم بأكثر من 11 ألف مصاب بالسمنة، لديهم نفس الأعراض، ولم يخضعوا لعمل جراحي.

يقول نيسن "ما رأيناه كان مذهلا، فالذين أجريت لهم عمليات جراحية تعرضوا لأقل عدد من النوبات القلبية والسكتات الدماغية والفشل الكلوي والقلبي".

ينضاف إلى ذلك، أن الأشخاص الذي مروا بعمليات جراحية كانوا أقل عرضة بنسبة 41 في المئة، للوفاة جراء أي سبب أثناء الدراسة.

يضيف نيسن "إذا كان بإمكاننا إيجاد طرق لجعل النساء يفقدون الوزن، فكل التأثيرات الأخرى للسمنة على صحة القلب بالإمكان علاجها".