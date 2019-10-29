دراسة جديدة تكشف "مهد البشرية" الأول

كشفت دراسة جديدة أن مهد البشرية الأول يقع في إقليم جنوب نهر زامبيزي ببوتسوانا، مشيرة أن الإنسان الحديث غادر المنطقة بعد تغير المناخ واكتشافه مناطق أخرى وفرت له موارد الحياة.

ويعتقد الباحثون، بحسب ما نقل موقع بي بي سي، أن أسلافنا استقروا، قبل 200 ألف عام، بالقرب من نظام البحيرات الضخمة في أفريقيا، المعروف باسم بحيرة ماكاديككادي، التي أصبحت الآن منطقة من المسطحات الملحية المترامية.

ويشير الباحثون، في الدراسة التي نشرت في مجلة "الطبيعة"، أنهم استقروا هناك لحوالي 70 ألف عام قبل أن ينتقلوا إلى أماكن أخرى، ما مهد الطريق للهجرة من أفريقيا بعد ذلك.

واعتمدت الدراسة، في تتبع شجرة عائلة الإنسان الحديث، على المئات من عينات الحمض النووي الميتوكوندريا من الأفارقة الأكثر ارتباطا بالسكان الأصليين.

وتمكن الباحثون، عبر الجمع بين علم الوراثة والجيولوجيا ومحاكاة نماذج الحاسوب المناخية، من رسم صورة محتملة لما كانت عليه القارة قبل حوالي 200 ألف عام.

وتقول الأستاذة فانيسا هايز، من معهد "غارفان" للبحوث الطبية في أستراليا " كان واضحا لبعض الوقت أن الإنسان الحديث ظهر في أفريقيا تقريبا قبل حوالي 200 ألف عام".

وتضيف "بعد البقاء هناك لحوالي 70 ألف عام، بدأ بالتنقل لمناطق أكثر خصوبة، وأدت التحولات وهطول الأمطار في جميع أنحاء المنطقة إلى ثلاث موجات من الهجرة قبل حوالي 130 ألف و110 ألف عام.

وقد غامر المهاجرون الأوائل باتجاه الشمال الشرقي، ثم كانت هناك موجة ثانية من المهاجرين الذين سافروا إلى الجنوب الغربي، فيما بقي ثلث السكان في "الوطن" حتى اليوم.

ومع ذلك، فإن استنتاجات هايز أثارت شكوك من قبل باحثين آخرين في الميدان.

وقال أحد الخبراء ل"بي بي سي"، "لا يمكن إعادة بناء قصة الأصول البشرية من الحمض النووي الميتوكوندريا وحده، وقد أنتجت تحليلات أخرى إجابات مختلفة، مشيرا إلى أن اكتشافات أحفورية أخرى لمحت إلى أن أصول الإنسان الحديث بالشرق الأفريقي".