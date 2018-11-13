زيت السمك وفيتامين 'د' ليسا كما تتوقع

غيرت إرشادات طبية حديثة ناقشتها جمعيات طبية رائدة المفاهيم السائدة بشأن فوائد تناول زيت السمك (أوميغا 3) وفيتامين "د" كمكملين غذائيين لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وأصدرت هذه الإرشادات مؤخرا الجمعية الأميركية للقلب، والكلية الأميركية لأمراض القلب، وهي مدعومة من العديد من المجموعات الطبية.

وقالت أسوشييد برس إن مؤلفي الدراسات التي استندت إليها الإرشادات ليست لديهم روابط مالية بشركات الدواء.

وأجريت دراسة شارك فيها حوالي 26 ألف شخص يتمتعون بصحة جيدة، وقد أعطي كل واحد منهم غراما واحدا يوميا من مركب لحمضي (EPA) و(DHA) وهما من أنواع الأحماض الدهنية (أوميغا 3)، وأعطوا أيضا جرعات من فيتامين "د". وكشفت النتائج أنها لم تؤد إلى تقليل مخاطر إصابتهم بأمراض القلب.

الطبيب ستيف نيسين، من "كليفلاند كلينيك" قال إن المكملين "غير ضارين لكنهما ليسا مفيدين" ونصح بعدم التعود عليهما إلا في حال وجود فائدة قصوى تستدعي ذلك.

وقال الدكتور ديباك بهات من بوسطن: "لا تضيع أموالك على تلك المكملات الغذائية" التي لا تخضع للتنظيم الجيد وذات النوعية المتفاوتة.

ويأمل خبراء في الصحة أن يساهم تعارض الإرشادات مع الإعلانات التجارية لبعض المكملات في أن تغير تفكير العامة في أن الأقراص يمكن أن تكون بمثابة إصلاح سريع للتخفيف من تأثير النظام الغذائي السيئ وأساليب الحياة غير الصحية.

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