مفيد أم ضار.. تناول قنينة نبيذ أسبوعيا؟

أظهرت دراسة عملية نشرت مؤخرا في مجلة BMC Public Health أن شرب قنينة نبيذ واحدة كل أسبوع، يعادل تدخين خمس سجائر للرجال، و 10 سجائر للنساء في نفس الفترة، على الأقل في ما يتعلق بمخاطر السرطان.

شملت الدراسة مجموعة من غير المدخنين ووجد معدوها وهم باحثون بريطانيون أن شرب قنينة نبيذ أسبوعيا يرتبط بزيادة خطر الإصابة المطلق بالسرطان لدى الرجال بنسبة واحد في المئة، و 1.4 في المئة لدى النساء.

استخدم مؤلفو الدراسة البيانات السكانية والصحية المتاحة في بريطانيا، بالإضافة إلى بيانات عن السرطانات المرتبطة بالتبغ والكحول للوصول إلى نتائجهم هذه.

وذكر مؤلفو الدراسة أنهم لم يفحصوا التأثيرات الأخرى الكثيرة المحتملة المرتبطة بالشرب والتدخين، مثل أمراض القلب والكبد والجهاز التنفسي، لكنهم بدلا من ذلك، استخدموا هذه النتائج كوسيلة لإثبات أن الكحول له علاقة بالسرطان وإن لم تكن بنفس القدر المثبت بالنسبة للتدخين.

يذكر أن المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة يصنف الكحول كمسرطن بشري.