دراسة: عدد كبير من حسابات تويتر المزيفة لا تزال نشطة

ذكرت دراسة أشرفت عليها مؤسسة "نايت فاونديشن" أن عددا كبيرا من حسابات تويتر المزيفة التي شاركت في حملات تضليل خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، يبدو أنها ما زالت نشطة.

وأضافت الدراسة أن 80 في المئة من هذه الحسابات ما زالت تعمل وتنشر نحو مليون تغريدة يوميا.

وقال نائب مدير فريق الثقة والحماية في تويتر، ديل هارفي إن المعلومات التي كشفها معدو الدراسة ربما لا تعكس ما يراه المستخدمون بالفعل.

وأضاف هارفي أن الدراسة لم تأخذ في عين الاعتبار العديد من الإجراءات التي اتخذها تويتر لإزالة المحتوى غير المرغوب به.

وشاركت حسابات مزيفة في تويتر في حملة لنشر أخبار مضللة خلال الانتخابات الأميركية.