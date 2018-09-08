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دراسة تكشف علاقات إيران السرية بالقاعدة

غلاف مجلة تايم يعلن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن

عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران شهر أيار/مايو الماضي كان من بين الأسباب التي كشف عنها العلاقة بين طهران وتنظيم القاعدة والتي تجعل من إيران طرفا غير موثوق في التزاماته.

وقد كشفت دراسة مطولة أعدها موقع "نيو أميركا" وجود علاقات تعاون بين طهران وتنظيم القاعدة على مدار سنوات، عملت عبره طهران على تمكين التنظيم الإرهابي من أجل خدمة مصالحها.

استندت الدراسة إلى 300 وثيقة سرية حصلت عليها وكالة الاستخبارات المركزية بعد الهجوم على المجمع الذي كان يأوي زعيم القاعدة أسامة بن لادن في أيوت آباد الباكستانية عام 2011.

تقرير رابح الفيلالي مراسل "الحرة" في واشنطن..

دراسة أميركيــة تكشف النقاب عــن وجوه جديدة لعلاقة إيران بتنظيم القاعدة بعد سقوط طالبان في أفغانستان
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دراسة أميركيــة تكشف النقاب عــن وجوه جديدة لعلاقة إيران بتنظيم القاعدة بعد سقوط طالبان في أفغانستان

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