دراسة: كرشك قد يقتلك قبل السيجارة!

حذرت دراسة طبية حديثة أجرتها جمعية أبحاث السرطان البريطانية أن زيادة الوزن تسبب بعض أنواع مرض السرطان أكثر مما يسببها التدخين في بريطانيا.

وقالت الجمعية إن زيادة الوزن قد تكون السبب للإصابة بسرطانات الأمعاء والكلى والمبيض والكبد أكثر من التدخين.

وتشير إحصاءات رسمية بريطانية إلى أن نحو 29 في المئة من البريطانيين يعانون من السمنة، وهو ما يمثل ضعف نسبتهم عام 1993.

وقالت الجمعية إن حوالي 42 ألف شخص يتم تشخيصهم بالإصابة بمرض سرطان الأمعاء سنويا، وكانت السمنة السبب في 4800 من الحالات، بينما كان التدخين مسؤولا عن 2900 حالة.

لكن الجمعية قالت إن التدخين لا يزال السبب الرئيسي لمرض السرطان عموما في بريطانيا، يليه السمنة.

وما يعزز من خطورة السمنة أنها في ازدياد بينما يقلل عدد المدخنين.

الرئيس التنفيذي لخدمة الصحة الوطنية سيمون ستيفنز قال إن هذه النتائج "دليل آخر على أن السمنة هي التدخين الجديد".