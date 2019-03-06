باحثون: كشفنا سبب انتشار سرطان البروستاتة

قال باحثون في جامعة واشنطن إنهم تمكنوا من كشف سبب مهاجمة سرطان البروستاتة لخلايا العظام، وتطوره إلى نوع خطر يتسبب في حدوث وفيات تصل إلى نسبة 90 في المئة من المصابين.

ولاحظ الباحثون في دراستهم التي أجريت بحقن خلايا سرطانية في فئران تجارب، إنزيما يسمىMAOA ، يسهل غزو الخلايا السرطانية الموجودة في البروستاتة ونموها في العظام.

وهو الإنزيم ذاته الذي يعمل في الظروف الطبيعية، على تفعيل خلايا مسؤولة عن التخلص من خلايا العظام، خلال عمليتي النمو والتعافي، تسمى osteoclasts.

وهذا يعني، حسب الدارسة، أن الخلايا السرطانية يمكنها تحديدا تنشيط خلايا osteoclasts، التي تعمل على تآكل العظام.

عند تعطيل عمل هذا الإنزيم من خلال دواء يسمى clorgyline، لاحظ الباحثون انخفاضا في انتشار السرطان إلى خلايا العظام.

واللافت أن الباحثين وجدوا أن هذه العملية تستجيب لنفس العقاقير الموجودة في بعض مضادات الاكتئاب.

توفر الدراسة نتائج واعدة يأمل الباحثون أن تساعدهم في عملهم المستقبلي لتطوير علاج جديد يمنع تطور سرطان البروستاتا وانتشاره إلى العظام.