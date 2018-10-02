دراسة: معلومات دخول فيسبوك تباع بدولارين فقط

كشفت دراسة أجراها موقع "موني غورو" المتخصص في إدارة شؤون المال على الإنترنت، أن معلومات تسجيل الدخول لحسابات فيسبوك تباع بدولارين فقط.

ويأتي الإعلان بعد أيام على كشف فيسبوك عن تعرض أكثر من 50 مليون حساب على شبكة التواصل الاجتماعي الأكثر شيوعا في العالم لاختراقات لم يسلم منها حتى مؤسسها مارك زوكربيرغ.

موقع فيسبوك ليس الوحيد

وأفادت الدراسة بأنه يمكن أيضا شراء معلومات تسجيل البريد الإلكتروني وبطاقات الائتمان في الشبكة السوداء، بمبالغ ضئيلة قد لا تتجاوز 14 دولارا.

واستنادا إلى المعلومات التي تم جمعها من الدراسة، يمكن بيع هوية الشخص عبر الإنترنت بأقل من 1000 دولار.

تتبع الهويات عبر الإنترنت ممكن من خلال حسابات التسوق عبر الإنترنت ومواقع الترفيه والملفات الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعية، حسب الدراسة.

"فكرة مخيفة"

وأوضحت الدراسة التي أجراها "موني قورو" أيضا أن المتسللين يمكنهم الوصول إلى حسابات متعددة بسبب الأسعار الرخيصة للهويات التي تباع عبر الإنترنت.

وتظهر البيانات التي كشفتها الدراسة أنه "في نحو 25 في المئة من الحالات، تتراوح الأسعار بين 653 و52200 دولار".

وذكر موقع موني غورو "حقيقة أن المحتالين يستطيعون إنفاق أقل من 750 جنيها استرلينيا (972 دولار) للوصول إلى هويات عشرات الآلاف هو فكرة مخيفة".