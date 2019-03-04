تحت الصفر.. كرة قدم وسط الثلوج

في درجة حرارة هبطت إلى 18 على مقياس فهرنهايت (7.7 درجة مئوية تحت الصفر)، تعادل كولورادو رابيدز مع ضيفه بورتلاند تمبرز السبت بثلاثة أهداف لكل منهما في الدوري الأميركي لكرة القدم، في ملعب غلفته الثلوج.

وسجلت المباراة رقما قياسيا لأبرد درجة حرارة لعبت خلالها مباراة في تاريخ الدوري المحلي، متغلبة على مواجهة مينيسوتا يونايتد وأتلانتا يونايتد على أرض الأول في 12 آذار/مارس 2017، حسب ما نقلت شبكة "فوكس سوكر".

وغطت الثلوج أرض ملعب المباراة في مدينة "كومرس سيتي" في ولاية كولورادو، بافتتاح مواجهات الفريقين في الموسم الجديد من المسابقة التي يحمل أتلانتا لقبها.

وسجل لكولورادو كي كامارا (16) وبيني فيلهابر (46) وأندري شينياشيكي (90) بينما أحرز أهداف بورتلاند كل من دييغو فاليري (29) وسيباستيان بلانكو (45) وديكلان وأين (66 – في مرماه).