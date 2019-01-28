'الدفاع عن النفس'.. ميزة جديدة تقدمها شركات لموظفيها

تتنافس شركات لتكنولوجيا المعلومات في سيلكون فالي على تقديم مزايا غير اعتيادية لموظفيها؛ من غرف الألعاب فالأطعمة المجانية إلى صالات الرياضة. جديد هذه المزايا دروس في الدفاع عن النفس.

تقول صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل" إن شركات تكنولوجيا توظف مدربين في الدفاع عن النفس من أجل تدريب الموظفين الراغبين.

ورصدت الصحيفة أكثر من شركة في سان فرانسيسكو في هذا الإطار، مثل شركات "سيلز فوريس" و"سبلنك"، وحتى شركات مثل "بينترست" و"أير بي أن بي"، فهي تتيح للموظفين أخذ تدريبات من هذا النوع على حساب الشركة.

ويشير موظفون في هذه الشركات إلى أنهم يريدون التدرب على الدفاع عن النفس، ليس رغبة منهم بالعنف، إنما ليكونوا جاهزين في أي وقت لأي طارئ يمكن أن يواجههم، إذ رغم تراجع نسبة العنف والجريمة في محيط أماكن العمل، ينتشر في بعض المناطق التي يسكنونها متعاطو مخدرات.

وحسب استطلاع لموظفي شركات في المنطقة، فإن 57 في المئة من بين 412 موظفا لا يشعرون بالأمان خلال تنقلهم بين أماكن سكنهم ومكان العمل.