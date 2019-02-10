دالاس: برنامج لمواجهة انتحار المراهقين

تعكف مدارس في مدينة دالاس في ولاية تكساس على تدريس الطلبة عن الصحة النفسية في خطوة لمواجهة خطر الانتحار لدى الفئة العمرية من 10 إلى 18 عاما، الذي يعد ثاني مسبب للموت لدى المراهقين، حسب إحصاءات رسمية.

ويتعلم طلبة في المرحلة الدراسية التاسعة على تحديد علامات الاكتئاب، أكان على أنفسهم أم على زملائهم، بهدف تقديم الدعم والمساعدة لمن تظهر عليه هذه العلامات، وفقا لتقرير نشرته وكالة أسوشيتدبرس.

ويتعاون في تدريس هذا البرنامج مدرسة "أب ليفت هامبتون" وجامعة "تكساس ساوث ويسترن ميديكال سنتر".

وتتضمن الدروس جلسات لمدة 45 دقيقة يتم الحديث فيها عن المشاكل والتحديات التي يعانها الطلبة، أو التصرفات التي يمكن أن تكشف فيها علامات القلق المزمن أو الاكتئاب، وحتى تحديد أسبابها من أجل الوصول لطريقة لعلاجها.

ويشير التقرير إلى ازدياد الاهتمام بمثل هذا البرنامج التعليمي في السويد وأستراليا والهند وبريطانيا وحاليا في الولايات المتحدة، بهدف مساعدة هذه الفئة العمرية على مواجهة التحديات.