دعابة سمجة.. تودي بصاحبها إلى السجن

أمرت السلطات القضائية الإماراتية الجمعة بالقبض على شخص قام بحبس عمال آسيويين، وأجبرهم على تشجيع منتخب الإمارات الذي كان يواجه نظيره الهندي الخميس في كأس آسيا لكرة القدم.

وأكد بيان للنائب العام "اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة المختصة، وصدر الأمر بضبط وإحضار صاحب الفيديو باعتبار أن هذا المسلك جريمة معاقب عليها قانونا في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وانتهت مواجهة الإمارات، البلد المضيف، مع الهند بفوز أصحاب الأرض بهدفين من دون رد.

شاهد الفيديو.

ودان مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي التصرف الذي وصفوه بالعنصري.

صاحب الفيديو نفسه ظهر مرة أخرى بعد انتشار المقطع، وقال إن الأمر كان "دعابة".

وأوضح بيان النائب العام إن هذا التصرف "لا يعبر عن قيم التسامح التي تربى عليها مجتمع الإمارات الذي يساوي بين الناس كافة ولا يسمح بأي صورة من صور التفرقة بينهم".