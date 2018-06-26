دعوات لتمديد الطوارئ في تركيا

قال عضو كبير في حزب الحركة القومية المتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الثلاثاء، إنه يتعين تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ نحو عامين لبعض الوقت.

وكان البيت الابيض قد دعا تركيا إلى اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز الديموقراطية في البلاد، وذلك بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز للصحافيين الاثنين، "نعمل على حدوث اتصال بين الرئيس (دونالد ترامب) والرئيس التركي للتأكيد مجددا على علاقتنا الوثيقة".

وأضافت "نشجع تركيا على أخذ خطوات لتعزيز الديموقراطية ومواصلة التقدم نحو حل المسائل في العلاقات الثنائية".

وكانت تركيا قد فرضت حالة الطوارئ بعد محاولة انقلاب في تموز/يوليو عام 2016، حيث أدت إلى تقييد حالة بعض الحريات وأتاحت للحكومة الحكم بموجب مراسيم متجاوزة سلطة البرلمان.

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