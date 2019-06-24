دعوة أممية لاستعادة عائلات المتشددين الأجانب

حضت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الاثنين الدول على استعادة أفراد عائلات المقاتلين الأجانب الذين قتلوا أو اعتقلوا في سوريا والعراق، بما في ذلك 29 ألفا من أبناء عناصر أجانب في تنظيم داعش في سوريا.

وقالت باشليه لدى افتتاح الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف "يجب استعادة أفراد العائلات الأجانب".

وشددت على أنه لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف جعل الناس وخاصة الأطفال بدون دولة.

ويعيش 12 ألف أجنبي، هم 4000 امرأة و8000 طفل من عائلات المتشددين الأجانب، في مخيمات أبزرها مخيم الهول في محافظة الحسكة، يقيمون في أقسام مخصصة لهم ويخضعون لمراقبة أمنية مشددة. ولا يشمل هذا العدد العراقيين.