دعوة أممية لوقف ست حالات إعدام وشيكة في السعودية

دعا خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة السعودية الاثنين إلى وقف إعدام ستة رجال بسبب أنشطة لها علاقة بأحداث"الربيع العربي" عام 2011.

وذكر الخبراء في بيان أنه نظرا لأن جميع هؤلاء كانوا دون سن 18 في ذلك الوقت، فإن تطبيق عقوبة الإعدام عليهم سينتهك القانون الدولي، بما في ذلك معاهدة حماية الأطفال التي أقرتها الرياض.

والأفراد الستة هم علي النمر وداود المرهون وعبد الله الزاهر ومجتبى السويكت وسلمان القريش وعبد الكريم الحواج.

وتم اعتقال الأشخاص الستة بين عامي 2012 و 2014 في مناطق العوامية والدمام والقطيف بالسعودية بتهمة المشاركة بالاحتجاجات التي شهدتها مناطقهم بالتزامن مع أحداث الربيع العربي.

وكانت منظمة العفو الدولية ذكرت في أحدث تقرير سنوي لها صدر في نيسان/أبريل الماضي أن السعودية هي ثالث أكبر دولة في العالم تنفيذا لأحكام الإعدام بعد الصين وإيران.