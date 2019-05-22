دعوة أميركية لحل الأونروا

دعت الولايات المتحدة الأربعاء إلى حل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قبل أسابيع من الكشف عن الجانب الاقتصادي للخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط.

وفي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، قال جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس دونالد ترامب للشرق الأوسط، إن الأونروا تشكل "ضمادة"، وأن الوقت قد حان لكي تتسلم الدول المستضيفة للاجئين والمنظمات غير الحكومية الخدمات التي تقدمها الوكالة الدولية.

وقال غرينبلات للمجلس "نموذج الأونروا خذل الشعب الفلسطيني".

يذكر أن إدارة ترامب قطعت تمويلها للأونروا العام الماضي.

وقال غرينبلات إن الوقت حان "لبدء نقاش حول تخطيط نقل الخدمات التي تقدمها الأونروا إلى الحكومات المستضيفة أو غيرها من المنظمات غير الحكومية الدولية أو المحلية".

تأسست الأونروا في 1949 لتقديم خدمات التعليم والصحة لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وتنظم الولايات المتحدة مؤتمرا في البحرين يومي 25 و26 يونيو/حزيران، بهدف مناقشة الجانب الاقتصادي لخطتها للسلام في المنطقة، التي ذكر غرينبلات إمكانيتها تحقيق "مستقبل مزدهر للفلسطينيين".

وأضاف غرينبلات أنه "سيكون من الخطأ عدم انضمام الفلسطينيين لنا. ليس لديهم ما يخسروه، بل سيكسبون الكثير إذا انضموا لنا، ولكن ذلك بالتأكيد خيارهم".