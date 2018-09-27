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دعوة للإسراع بصياغة دستور ما بعد الحرب في سورية

ستافان دي مستورا

دعت الولايات المتحدة وست دول عربية وأوروبية الخميس مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا إلى تنظيم أول اجتماع للجنة مكلفة بصياغة دستور ما بعد الحرب في سورية.

وفي بيان مشترك طالبت الدول السبع، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا ومصر والأردن والسعودية بتقديم تقرير حول التقدم الحاصل في هذا المجال بحلول نهاية الشهر المقبل.

كما طالب البيان اللجنة بوضع أسس إجراء انتخابات عادلة تحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة يتمتع فيها جميع السوريين بالحق في المشاركة، بمن في ذلك الموجودون في المهجر.

وحذرت الدول السبع في بيانها من أن "أولئك الذين يسعون إلى حل عسكري في سورية لن ينجحوا إلا في زيادة خطر تصعيد الأزمة في المنطقة".

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