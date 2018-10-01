دعوى قضائية قطرية جديدة ضد السعودية أمام منظمة التجارة

قالت وزارة الاقتصاد القطرية الاثنين إن الدوحة بدأت إجراءات بحق السعودية أمام جهاز تسوية النزاعات التابع لمنظمة التجارة العالمية، متهمة إياها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

ويتعلق جانب من شكوى الدوحة بحجب قناة "بي إن سبورت" في السعودية حسبما ذكرت الوزارة في موقعها على الانترنت، إلى جانب اتهام الرياض "برفض اتخاذ إجراء فعال بحق قرصنة محتوى بي إن داخل المملكة".

دولة قطر تبدأ باتخاذ الإجراءات لرفع دعوى قضائية جديدة أمام جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية ضدّ المملكة العربية السعودية لانتهاكها حقوق الملكية الفكرية. https://t.co/iDJ804Vnck pic.twitter.com/z6QgxF6dbl — وزارة الاقتصاد والتجارة (@MEC_QATAR) October 1, 2018

ولم يتسن الحصول على رد من المسؤولين السعوديين. لكنهم سبق أن صرحوافي مناسبات سابقة بأن الرياض تعمل على محاربة القرصنة وتلتزم بحماية حقوق الملكية الفكرية.