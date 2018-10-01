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أخبار الخليج

دعوى قضائية قطرية جديدة ضد السعودية أمام منظمة التجارة

جانب من الدوحة

قالت وزارة الاقتصاد القطرية الاثنين إن الدوحة بدأت إجراءات بحق السعودية أمام جهاز تسوية النزاعات التابع لمنظمة التجارة العالمية، متهمة إياها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

ويتعلق جانب من شكوى الدوحة بحجب قناة "بي إن سبورت" في السعودية حسبما ذكرت الوزارة في موقعها على الانترنت، إلى جانب اتهام الرياض "برفض اتخاذ إجراء فعال بحق قرصنة محتوى بي إن داخل المملكة".

ولم يتسن الحصول على رد من المسؤولين السعوديين. لكنهم سبق أن صرحوافي مناسبات سابقة بأن الرياض تعمل على محاربة القرصنة وتلتزم بحماية حقوق الملكية الفكرية.

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