دغيم لـ'الحرة': هذه حقيقة الطائرة التي هبطت في بنغازي

قال عضو مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من طبرق مقرا له، زياد دغيم لقناة الحرة إن الطائرة التي هبطت في بنغازي هي طائرة مدنية خاصة بمجلس النواب.

وجاءت تصريحات دغيم ردا على تصريحات وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا لقناة الحرة التي قال فيها إن طائرة " أتت من دولة ما وهبطت في مطار بنغازي تحمل دعما وعدة وعتادا عسكريا". وأضاف باشاغا أن " الطائرة خرجت من أبو ظبي ووصلت إلى قاعدة بنينة حسب الرصد الإلكتروني بالأقمار الصناعية".

وتابع دغيم أن هناك صورا توثق أن الطائرة التي وصلت هي طائرة مدنية.

وحسب دغيم، فإن تصريحات باشاغا "ربما جاءت للتغطية عن معلومات تشير إلى وجود طيران إيطالي يقوم بضربات في ليبيا ويخرج من قاعدة مصراتة".

ومنذ 4 نيسان/أبريل يشنّ حفتر، الرجل القوى في شرق ليبيا والذي يطلق على قواته اسم "الجيش الوطني الليبي"، هجوماً على العاصمة الليبية طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق.

وكان باشاغا قد طلب من دول عربية مثل مصر والسعودية "عدم المراهنة على حفتر".

وقال دغيم إن باشاغا "لا يريد أن يظهر أن هناك إجماعا عربيا حول حفتر".

وأضاف دغيم أن العملية التي يقوم بها "الجيش الوطني الليبي" في طرابلس جاءت بسبب فشل كل المبادرات السياسية.