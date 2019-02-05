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صحة

دماغ المرأة أكثر شبابا من دماغ الرجل

مشاركة في البحث تخضع لتصوير الدماغ

كشفت دراسة علمية أن دماغ المرأة أكثر شبابا من دماغ الرجل بنحو أربعة أعوام.

وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة واشنطن للطب في سانت لويس بولاية ميزوري، أن دماغ المرأة له أفضلية على دماغ الرجل بالتقدم في العمر، إذ ستبقى حدة الذاكرة وقوة العقل لديها أفضل.

وأظهرت صور مقطعية لأدمغة رجال ونساء أعمارهم ما بين 20 و82 عاما أن دماغ المرأة أكثر شبابا من دماغ الرجل بايولوجيا بما معدله ثلاثة أعوام وثمانية أشهر.

مختبر أبحاث- أرشيف
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واعتمدت الدراسة على مدى استهلاك الجسم لـ "الغلوكوز" وكيفية إحراقه بما يؤثر على أداء الدماغ، وما إذ كان دماغ المرأة أكثر سرعة وحدة عند إجراء الاختبارات المختلفة.

وأشارت الدراسة إلى أن هذا الأمر ربما سيفسر المصاعب في مهارات اللغة والذاكرة عند كبار العمر من الرجال أكثر من النساء.

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