سانا: التصدي لقصف إسرائيلي في محيط دمشق

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت ليل الأحد لقصف "إسرائيلي" بالصواريخ في محيط دمشق ووسط البلاد.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله إن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في حمص ومحيط دمشق".

وأفاد مراسلان وكالة الأنباء الفرنسية عن سماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة.

ولم يتبين حتى الآن ما هي المواقع المستهدفة.

وكثفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني وتكرر التأكيد أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.

في 12 يونيو، أعلنت دمشق تصديها لـ "عدوان إسرائيلي" في جنوب البلاد، إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن الصواريخ استهدفت موقعين لحزب الله دون أن توقع ضحايا.

وكانت إسرائيل استهدفت قبلها بأيام وعلى دفعتين خلال 24 ساعة مواقع عدة تابعة للجيش السوري ومقاتلين موالين له، ما أسفر عن مقتل 15 عنصراً من قوات النظام، وفق المرصد.