"دموعك دموعنا".. فيديو "الجندي الباكي" يأسر قلوب اللبنانيين

تداول مغردون لبنانيون فيديو مؤثر لجندي لبناني يبكي، بعد وقت قصير من اصطدام الجيش بالمتظاهرين في بعض المناطق بسبب غلقهم للطرق.

وتحركت قوات الجيش اللبناني الأربعاء لفتح العديد من الطرق الرئيسية في بيروت وغيرها من المدن، فيما وقعت اشتباكات في بعض الأماكن مع عدد من المتظاهرين الذين أغلقوا الشوارع خلال الأسبوع الماضي.

وانتشر الآلاف من عناصر الجيش في بيروت وضواحيها وصيدا والطيرة جنوب البلاد من أجل فتح الطرق المغلقة.

وشهدت ضاحية ذوق مصبح بجبل لبنان اشتباكات بين قوات الجيش ومتظاهرين بعد أن تمكنت عناصر الجيش من فتح الطريق المؤدي للعاصمة لكن أغلقه المتظاهرون مرة أخرى بعد ذلك.

وأفادت الوكالة الوطنية للأنباء بأن قوة كبيرة من الجيش حاولت فتح الطريق في جل الديب في منطقة جبل لبنان وسط تدافع بين عناصر الجيش والمعتصمين، وقد وصلت إلى المنطقة جرافة لإزالة السيارات المركونة في وسط الأوتوستراد. وأفاد مراسل الحرة بإصابة شخص بجروح خلال العملية.

وأصدر الجيش بيانا منذ قليل قال فيه إنه يقف إلى "جانبكم (المتظاهرون) في مطالبكم الحياتية المحقة، وهو ملتزم حماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بعيدا عن إقفال الطرق والتضييق على المواطنين واستغلالكم للقيام بأعمال شغب."

ودخلت الاحتجاجات في لبنان المستمرة منذ يوم الخميس الماضي يومها السابع الأربعاء، مع استمرار إغلاق الطرق في بعض المناطق وتوقعات بتجدد التظاهرات ضد السلطة الحاكمة.

وأفادت مراسلة الحرة في بيروت بانتشار أمني للجيش في شوارع العاصمة بآلياته وعناصره حيث يعمل على فتح الطرق التي يقوم محتجون بغلقها.

