أصدر رئيس هيئة أركان القوات الأميركية المشتركة الجنرال جوزيف دنفورد بيانا مساء الأربعاء، قال فيه إن القوات المسلحة الأميركية لم تجد أيّ معلومات أو أدلّة ملموسة تؤكد صحّة اتهامات منظمة "العفو الدولية" في شأن سقوط مدنيين صوماليين جرّاء العمليات الحربية التي ينفذها سلاح الجوّ الأميركي، وبالتنسيق مع الحكومة المحلية في مقديشو، ضدّ مواقع وعناصر حركة "الشباب المجاهدين" الإرهابية داخل الصومال.

وقال المتحدث باسم البنتاغون كولونيل بارتريك رايدر، إن القوات الأميركية تعمل بدقّة عالية في تطبيق آليات تحديد الأماكن الإرهابية التي يجري استهدافها، وذلك قبل تنفيذ العمليات وأثنائها، وهي حريصة على اتخاذ التدابير اللازمة لعدم وقوع أضرارٍ جانبية أو أيّ إصابات في صفوف المدنيين.

وأثنى الـ كولونيل رايدر على دور المنظّمات غير الحكومية لاهتمامها بسلامة المدنيين، مشددا على أن البنتاغون منفتحٌ للحوار معها في أيّ وقت.