هل يحتاج الزواج إلى تدريب؟

خاص بـ"موقع الحرة"/ مصطفى هاشم

زواج 13 عاما وطفلان، لم يمنعا المصرية مروة كامل من طلب الطلاق بعد أن وصلت إلى طريق مسدود مع زوجها الذي اكتشفت أنه اتفق مع فتاة أخرى على الزواج بينما كانت تعالج هي من السرطان.

فهل المرض سبب الطلاق أم عدم التفاهم؟

ما تؤكده مروة (41 عاما) التي تحدثت لـ"موقع الحرة" أن "اختلاف الطبائع وكيفية فهم كل طرف للآخر وكيفية التعامل مع الأزمات بينهما" بدأت تعكر صفو عش الزوجية منذ اللحظة الأولى.

أجرت مروة عملية ناجحة وشفيت من مرضها، لكنها صدمت بحال زوجها الذي استعد للزواج، "على أساس أنني كنت سأموت" فقررت الطلاق منه.

في مصر بلغ عدد حالات الطلاق 198 ألفا عام 2017، مقابل 192 ألفا في 2016 بنسبة زيادة قدرها 3.2 في المئة. وبالرجوع إلى إحصاءات 2015 فإن حالات الطلاق بلغت 199 ألفا، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

​لماذا الطلاق بعد هذه السنوات؟

مرت ثمانية أعوام على طلاق مروة التي باتت تنظر إلى التجربة من زاوية مختلفة. بدأت السيدة الأربعينية في البحث بموضوعية عن جواب للسؤال "لماذا الطلاق بعد هذه السنوات؟".

"المشكلة لم تكن عنده فقط"، وتعترف "كانت عندي أيضا". معللة "أنا بنت لم تتعود أن يكون لديها مساحة، لم أتعود أو أُربى على منح مساحة للآخر".

وتحكي مروة "بالنسبة لي، كنت أريد أن تسير الأمور على مزاجي، وأن وجهة نظري هي الصحيحة".

يقول الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري إن فئة النساء بعمر 25 إلى 30 سنة، وفئة الرجال بعمر 30 إلى 35 سنة، هي الأعلى في معدلات الطلاق في 2017.

لكن ماذا عن زوج مروة؟ كيف كانت ردود أفعاله؟ تقول مروة "كان سلبيا.. عند أي خلاف، يتركني ولا يتحدث معي، أغضب، فتزيد الفجوة بيننا".

تلوم مروة الرجال الذين لا يتحدثون مع زوجاتهم، وتصف الأمر بـ"الطبع السيء". ويقول خبراء في علم الأسرة إن الرجال عادة ما يهربون من النقاشات الأسرية منعا لتفاقم الخلاف، لكن الهروب من المشاكل الأسرية يعمقها على المدى البعيد.

وبربط ذلك مع ما تقوله الأرقام فإن حالات الطلاق في مصر خلال شهر آب/ أغسطس 2018 وصلت إلى 18600 حالة، بالمقارنة مع 18100 حالة في الشهر نفسه من 2017، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

التدريب على الزواج

في 2017 وصل معدل الطلاق إلى 2.1 حالة لكل 1000 مصري، وفق طريقة الحساب التي يعتمدها الجهاز (عدد حالات الطلاق خلال العام/ عدد السكان في منتصف العام × 1000).

في الرسم البياني أدناه، يظهر بوضوح ارتفاع حالات الطلاق بالمقارنة مع عدد السكان في مصر على مر السنوات: