دورتموند يسقط بايرن في الدوري

فاز بوروسيا دورتموند على ضيفه بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وابتعد عنه بفارق سبع نقاط، السبت في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبثنائية لنجمه ماركو رويس وهدف جديد للإسباني المتألق باكو ألكاسير، رفع دورتموند رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط عن بوروسيا مونشنغلادباخ الفائز على ضيفه فيردر بريمن بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسبع عن بايرن حامل اللقب في السنوات الست الأخيرة.

وأثبت دورتموند مرة جديدة نجاعته الهجومية مسجلا 33 هدفا في 11 مباراة، فيما ارتفعت حدة الضغوط على الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب بايرن الذي مني بخسارته الثالثة هذا الموسم في الدوري.

وقال لاعب وسط دورتموند ويتسل الذي واجه بايرن للمرة الأولى بعد قدومه من الدوري الصيني "كانت مباراة كبيرة، كنت خائفا إلى حد ما، لكن تحليت بعدها بالثقة، كنا نلعب من أجل الفوز وكنا رائعين في الشوط الثاني".