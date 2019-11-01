دوريات تركية روسية مشتركة في شمال شرق سوريا

أطلقت تركيا وروسيا دوريات مشتركة في شمال شرق سوريا الجمعة بموجب اتفاق أوقف الهجوم التركي على المقاتلين الأكراد وأجبرهم على الانسحاب من المنطقة الحدودية بعد توغل أنقرة.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن الدوريات بدأت في منطقة الدرباسية، بقوات تركية وروسية وعربات مدرعة وطائرات من دون طيار.

وتغطي الدوريات قسمين، بعمق 10 كيلومترات، وستستثني مدينة القامشلي، حسب ما ذكره بيان سابق لتركيا.

وتسيطر القوات التركية وفصائل سورية موالية لها حاليا على بلدات تل أبيض ورأس العين والقرى المجاورة.

يتطلب اتفاقان لوقف إطلاق النار، توسطت فيهما الولايات المتحدة وروسيا، انسحاب المقاتلين الأكراد لمسافة 30 كيلومترا من الحدود.

وقال مساعد كبير للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة ستتأكد من خلال دورياتها المشتركة مع روسيا ما إذا كانت وحدات حماية الشعب الكردية السورية انسحبت من المنطقة.

وكانت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلت عن وزير الدفاع سيرغي شويغو قوله في وقت سابق إن المقاتلين الأكراد انسحبوا بشكل أسرع مما كان مقررا.