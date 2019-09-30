دوري أبطال آسيا.. مواجهة نارية بين السد القطري والهلال السعودي

يلتقي السد القطري مع ضيفه الهلال السعودي، الثلاثاء، على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة في قمة نارية في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم.

وتكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين اللذين سوف يسعيان إلى تحقيق نتيجة إيجابية تؤمن له خوض مباراة الإياب في 22 أكتوبر المقبل في الرياض بارتياح كبير في سعيهما إلى بلوغ المباراة النهائية والتتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخ كل منهما، حيث حققه الفريق القطري عامي 1989 و2011، والسعودي عامي 1992 و2000.

وسيحاول السد الاستفادة على أكمل وجه من عاملي الأرض والجمهور في سعيه إلى الثأر من الهلال الذي أزاحه من ربع نهائي المسابقة عام 2014، وإضافته إلى قائمة ضحاياه في النسخة الحالية بعدما تخطى مواطنه النصر، بطل الدوري السعودي، في ربع النهائي.

والتقى الفريقان كثيرا خلال مشوار المسابقة، لكن أبرز لقاءاتهما في المراحل الاقصائية كان عام 2014 في الدور ربع النهائي عندما فاز الهلال 1-صفر ذهابا في الدوحة سجله سلمان الفرج (71) وتعادلا سلبا في الإياب بالرياض.

"هدفنا التواجد في النهائي"

والتقى الفريقان في دور المجموعات موسم 2010 وخسر السد على ملعبه صفر-3 وتعادلا سلبا في الرياض، والتقيا أيضا في دور المجموعات عام 2015 وفاز السد 1-صفر بالدوحة، ورد الهلال 2-1 بالرياض.

واستعد السد جيدا للمباراة وهو استفاد أيضا من تأجيل مباراته أمام العربي، الجمعة، في الدوري المحلي الذي يتصدره بالعلامة الكاملة من أربع مباريات، آخرها عندما تغلب على السيلية 3-1 الثلاثاء الماضي، حيث شدد بعدها مدربه الدولي الإسباني السابق تشافي هرنانديز على أهمية مواجهة الهلال.

وقال تشافي: "مباراة الهلال هي إحدى أهم مباريات السد هذا الموسم وهدفنا هو التواجد في النهائي وسنعمل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك".

ويخوض السد مباراة الغد بصفوف مكتملة بعودة الظهير الأيسر عبد الكريم حسن، أفضل لاعب في آسيا 2018، بعد غيابه عن لقاء السيلية للإصابة.

ويعول تشافي على خط الهجوم القوي بقيادة الدولي الجزائري بغداد بونجاح والجناحين حسن الهيدوس وأكرم عفيف، ومن خلفهما العقل المفكر وصانع الألعاب الكوري الجنوبي نام تاي هي والإسباني غابي.

ويحوم الشك حول مشاركة الظهير الأيمن بدرو ميغيل للإصابة، وفي حال تأكد غيابه سيكون حامد إسماعيل بديلا له.

لكن مهمة دفاع السد لن تكون سهلة بقيادة بوعلام خوخي وطارق سلمان ومن خلفهما حارس المرمى سعد الدوسري الذي تألق أمام النصر في ربع النهائي، كون الهلال يمتلك مهاجمين من العيار الثقيل بقيادة الفرنسي بافيتيمبي غوميس والايطالي سيباستيان جوفينكو والبيروفي أندريه كاريو.

واستعاد الهلال، المنتشي بإقصائه مواطنه اتحاد جدة من ربع النهائي، خدمات لاعبه سلمان الفرج بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن المباراة الأخيرة في الدوري ضد التعاون (2-1)، كما عاد نجمه جوفينكو إلى التدريبات بعد اضطراره إلى عدم إكمال مباراة التعاون بسبب آلام في العضلة الخلفية.

وتأكد غياب نواف العابد بسبب إصابته بتمزق في عضلة الفخذ التي ستبعده عن الملاعب لمدة عشرة أيام.

وشدد المهاجم السوري عمر خربين على أهمية الفوز على التعاون في الدوري الخميس، وقال: "بكل تأكيد، الفوز دائما ما يكون جميلا بغض النظر عن المباراة، نجحنا في تحقيق النقاط الثلاث المهمة، التي تمنحنا دافعا كبيرا قبل خوضنا نصف نهائي البطولة الآسيوية".

وأضاف "أمورنا بالدوري مميزة ونسير بخطى ثابتة، الآن لدينا مباراة صعبة ضد السد القطري، وثقتنا كبيرة بأنفسنا لتحقيق النتيجة المنتظرة وإسعاد الجماهير الهلالية، وطموحنا البطولة".