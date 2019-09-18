باريس سان جيرمان يسحق ريال مدريد بثلاثية

سحق باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفه ريال مدريد الإسباني بثلاثية نظيفة، الأربعاء، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

سجل لباريس سان جيرمان مهاجمه المتألق إنخيل دي ماريا من تسديدتين قويتين في الدقيقتين (14 و 33) من عمر المباراة التي أقيمت في ملعب "حديقة الأمراء" في باريس، فيما سجل تومس منير الهدف الثالث، بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله بيرنات في الدقيقة (90).

وتمكن لاعب الملكي الويلزي غاريث بيل من إحراز هدف في الدقيقة 34، لكنه ألغي بتقنية "فار" بحجة لمسه الكرة بيده. وذات الأمر تكرر مع اللاعب كريم بنزيمة في الدقيقة 70 من الشوط الثاني.

وحقق سان جيرمان فوزه الكبير هذا رغم غياب خطه الناري المكون من نيمار وكليان إمبابي وإديسون كافاني.

وافتتح مانشستر سيتي رصيد الأندية الإنكليزية من الانتصارات هذا الموسم في البطولة، بفوزه الكبير على مضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني 3-صفر ضمن مباريات المجموعة الثالثة.

وتناوب على تسجيل أهداف بطل إنكلترا في الموسمين الماضيين الجزائري رياض محرز (24) والألماني إيلكاي غوندوغان (38) والبرازيلي غابريال جيزوس (76).

وبدأ شاختار الشوط الثاني ضاغطا وكاد يقلص الفارق عبر البرازيلي الأصل موراييش جونيور، دون جدوى.

وفي منافسات المجموعة الرابعة، حرم أتلتيكو مدريد ضيفه يوفنتوس الإيطالي من فوز كان في متناول اليد، عندما قلب تخلفه أمامه بهدفين نظيفين إلى تعادل على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في مدريد.

وفي المجموعة ذاتها، مني باير ليفركوزن الألماني بخسارة على أرضه أمام ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 1-2.

أما في مباريات المجموعة الثانية، فقد حقق بايرن ميونيخ الألماني فوزا كبيرا على ضيفه النجم الأحمر الصربي بثلاثية نظيفة.

وسجل أهداف البايرن الفرنسي كينغلسي كومان (34) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (80) والبديل توماس مولر (90+1)