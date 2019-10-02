دوري أبطال أوروبا.. ثنائية سواريز تنقذ برشلونة

عوض الأوروغوياني لويس سواريز تأخر برشلونة الإسباني بهدف مبكر أمام ضيفه إنتر الإيطالي إلى فوز في الدقائق القاتلة، بتسجيله هدفي الفوز ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا الأربعاء، لينهي اللقاء بهدفين مقابل هدف واحد.



وشهد اللقاء مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أساسيًا مع النادي الكاتالوني، رغم أن المدرب إرنستو فالفيردي صرح الإثنين بأنه لن يقوم "بأي مخاطرة" بشأن لاعبه بسبب تعافيه من تمدد في عضلات فخذه الأيسر.



وشارك ميسي في صناعة الهدف الذي منح الفوز للنادي الكاتالوني على ملعب "كامب نو"، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني خلف دورتموند بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد إنتر عند نقطة يتيمة في المركز الثالث أمام سلافيا براغ.



وفاجأ الضيوف أصحاب الأرض بهدف مباغت سجله الأرجنتيني مارتينيز بيسراه إلى يسار الحارس الألماني تير شتيغن في الدقيقة الثالثة.



وعادل سواريز الأرقام بهدف رائع بكرة على الطائر بيمناه من على حدود منطقة الجزاء إثر عرضية من الجهة اليمنى للبديل التشيلي أرتورو فيدال، أسكنها الاوروغوياني إلى يسار الحارس السلوفيني هاندانوفيتش في الدقيقة 58.



وسجل سواريز هدف الفوز بعدما قام ميسي بفاصل مهاري على الجهة اليسرى ومررها إلى الأوروغوياني الذي أفلت من مواطنه المدافع دييغو غودين وأسكنها في الشباك في الدقيقة 84.



وباستثناء هدفي سواريز في الشوط الثاني، لم يشكل الفريقان خطورة كبيرة على المرمى وسط تراجع في أداء مستوى الضيوف.