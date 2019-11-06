دوري أبطال أوروبا.. "ريمونتادا" لتشلسي ودورتموند

تمكن فريق بوروسيا دورتموند، الثلاثاء، من قلب الطاولة على انتر ميلانو وسجل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني بعدما كان مهزوما بهدفين لصفر في الشوط الأول.

وكان انتر في طريقه لتحقيق فوزه الثاني على التوالي على الفريق الألماني بعد تسجيله هدفين نظيفين في نصف المباراة الأول، لكن الأمور تغيرت بشكل كبير في الشوط الثاني.

وسجل دورتموند ثلاثة أهداف، أحرز منها اللاعب المغربي المعار من ريال مدريد الاسباني، أشرف حكيمي، هدفين فيما سجل الهدف الثالث يوليان براندت.

وفي المجموعة نفسها فشل فريق برشلونة الاسباني في تحقيق الفوز على أرضه أمام سلافيا براغ التشيكي.

ويتصدر برشلونة المجموعة السادسة بثماني نقاط، فيما تقلص الفارق بينه وبين الوصيف دورتموند إلى نقطة واحدة.

بدوره تمكن فريق تشلسي من تحقيق تعادل دراماتيكي بـ 4-4 أمام ضيفه أياكس أمسترادم الهولندي، بعد أن كان متأخرا بنتيجة 4-1.

واستفاد تشلسي من طرد لاعبين من أياكس في آخر ثلث ساعة.

وتمكن لاعبو الفريق من تسجيل ثلاثة أهداف في النصف ساعة الأخيرة من عمر المباراة.

ورفع اياكس الذي حقق إنجازا كبيرا الموسم الماضي ببلوغه نصف النهائي، رصيده إلى 7 نقاط في المجموعة الثامنة، بالتساوي مع تشلسي الثاني وفالنسيا الإسباني الفائز في الدقائق الأخيرة على ضيفه ليل الفرنسي بأربعة أهداف لهدف.