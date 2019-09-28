دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي المصري إلى دور المجموعات

تأهل الأهلي المصري إلى ثمن نهائي (دور المجموعات) مسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم، بفوزه الكبير على ضيفه كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بأربعة أهداف نظيفة، السبت، في ملعب برج العرب بالإسكندرية في إياب الدور الثاني.



وسجل أهداف الأهلي كل من المالي أليو ديانغ في الدقيقة الثامنة والنيجيري جونيور أجايي في الدقيقة 48 وحسين الشحات في الدقيقة 55 وصلاح محسن في الدقيقة 87.



وكان الأهلي قد فاز ذهابا في مالابو بهدفين دون مقابل.

وشهدت بداية المباراة ضغطا هجوميا مكثفا من لاعبي الأهلي بحثا عن إحراز الهدف الأول، ومن ركلة ركنية لعبها الشحات إلى أحمد الشيخ الذي سددها ضعيفة وسط ارتباك من دفاع كانو سبورت فتهيأت أمام ديانغ الذي سددها على يمين الحارس مفتتحا التسجيل.



وعزز الأهلي تقدمه مطلع الشوط الثاني برأسية رائعة من أجايي بعد كرة عرضية من محمود وحيد، وأضاف الشحات الثالث عندما تلقى كرة عرضية من أحمد فتحي فراوغ حارس مرمى وسددها داخل الشباك.



وأهدر البديل صلاح محسن فرصة التعزيز في الدقيقة 71 بعد انفراده بحارس كانو سبورت فراوغه وسدد الكرة بجوار المرمى، قبل أن يعوض في الدقيقة 87 بتلقيه كرة على طبق من ذهب من الشحات لم يجد صعوبة في إيداعها داخل المرمى، محرزا الهدف الرابع.