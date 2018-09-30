البطولة العربية.. النفط العراقي يقصي الصفاقسي التونسي

حقق النفط العراقي مفاجأة مدوية الأحد بعد إقصائه الصفاقسي التونسي من دور الـ32 للبطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم.

وانتهت المباراة التي جرت على ملعب الطيب المهيري في تونس بالتعادل بهدفين لكلا الفريقين، بعد أن كانت مباراة الذهاب التي جرت في أربيل حسمها التعادل بنتيجة 1-1.

وتقدم الفريق التونسي في الدقيقة 16 عبر فراس شواط من ركلة جزاء، لكن النفط نجح في تسجيل هدفين متتالين عن طريق ليث تحسين في الدقيقة 60، ومحمد داوود في الدقيقة 68، قبل أن يدرك الصفاقسي التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع بهدف ثان لشواط.

وستقام قرعة دور الـ16 للبطولة في السادس من الشهر المقبل في العاصمة السعودية الرياض.