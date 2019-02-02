دوري إنكلترا.. توتنهام يزيح السيتي

صعد توتنهام إلى المركز الثاني مؤقتا على حساب مانشستر سيتي، بفوزه الصعب والمتأخر على ضيفه نيوكاسل بهدف نظيف ضمن المرحلة 25 من بطولة إنكلترا لكرة القدم السبت.

وانتظر توتنهام حتى الدقيقة 83 ليسجل له مهاجمه الكوري الجنوبي سون هيونغ مين هدف المباراة الوحيد.

ورفع توتنهام رصيده إلى 57 نقطة مقابل 56 لمانشستر سيتي الذي يستضيف آرسنال في لقاء قمة الأحد، في حين يتصدر ليفربول الذي يحل ضيفا على ويستهام الإثنين، برصيد 61 نقطة.

وفي مباراة أخرى دك تشلسي شباك ضيفه هادرسفيلد متذيل الترتيب بخماسية نظيفة ساهمت في عودته للمركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا على حساب آرسنال.

وافتتح الوافد الجديد في صفوف تشلسي غونزالو هيغواين رصيده في الدوري الإنكليزي بهدفين، فيما تكفل زميله إدين هازار بتسجيل هدفين آخرين، واختتم المدافع دافيد لويز مهرجان أهداف البلوز.