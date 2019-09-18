دوري أبطال أوروبا.. أولمبياكوس يفرض التعادل على توتنهام

فرط توتنهام بفوزه وبفرصة ليصبح أول ناد إنكليزي يحرز النقاط الثلاثة في افتتاح مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم، بتعادله الأربعاء مع مضيفه أولمبياكوس اليوناني 2-2 في الجولة الأولى من المجموعة الثانية للمسابقة القارية.

وتقدم توتنهام بهدفين للمهاجم الدولي الإنكليزي هاري كاين (26 من ركلة جزاء) والبرازيلي لوكاس مورا (30)، ورد أصحاب الأرض بهدفين للبرتغالي دانيال بودينسي (44) والفرنسي ماتيو فالبوينا (54 من ركلة جزاء).

وفشل وصيف البطل في الموسم الماضي في أن يصبح النادي الإنكليزي الأول الذي يحقق فوزا قاريا، لكنه واجه مصيرا أفضل من ليفربول حامل اللقب الذي خسر أمام مضيفه نابولي الإيطالي بهدفين نظيفين في المجموعة الخامسة الثلاثاء، وتشلسي الذي خسر على أرضه أمام فالنسيا الإسباني بهدف وحيد في المجموعة الثامنة.

وكان أصحاب الأرض الأفضل مع بداية الشوط الأول فهددوا مرمى الضيوف عبر تسديدة من المهاجم بودينسي تصدى لها الحارس الفرنسي هوغو لوريس (5).

ولاحت أخطر الفرص لأولمبياكوس بفضل مهاجمه الإسباني ميغيل أنخيل غيريرو الذي سدد كرة أرضية زاحفة اصطدمت بالقائم (18).

وفي خضم الهجمات اليونانية ارتكب المدافع التونسي ياسين مرياح خطأ على المهاجم كاين داخل المنطقة، فاحتسب الحكم ركلة جزاء وأكدتها تقنية المساعدة بالفيديو "فار"، وسددها هداف كأس العالم 2018 بنفسه في شباك الحارس البرتغالي جوزيه سا (26).

وأضاف توتنهام الهدف الثاني بعدما اعترض الويلزي بنجامين ديفيس الكرة ومررها عرضية إلى مورا الذي سددها صاروخية من على بُعد 20 مترا عجز الحارس عن صدها (30).

ورفض أولمبياكوس إنهاء الشوط الأول متأخرا بهدفين، فبعد تمريرة من فالبوينا إلى بودينسي، اخترق الأخير منطقة الجزاء وسدد كرة زاحفة استقرت في شباك الحارس لوريس (44).

وافتتح وصيف بطل أوروبا الشوط الثاني ضاغطا، فسجل هدفا عبر ديلي ألي ألغاه الحكم بداعي التسلل (49)، قبل أن يرد أصحاب الأرض بركلة جزاء بعد خطأ من البلجيكي يان فيرتونغن على فالبوينا، نفذها الأخير بنفسه في مرمى مواطنه لوريس (54).

ورفع فالبوينا رصيده إلى أربعة أهداف وست تمريرات حاسمة في 10 مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وكاد ألي يخطف هدف الفوز للـ"سبيرز" بعد اختراقه للدفاع اليوناني، لكنه فضل التسديد بيمناه بدلا من التمرير إلى كاين المتربص أمام المرمى، صدها الحارس (65)، وسدد البديل الارجنتيني إريك لاميلا كرة من الجهة اليسرى في زاوية مغلقة صدها الحارس (86).

وأعلن الحكم نهاية اللقاء على وقع خطأ فادح من الحارس لوريس الذي ارتقى لعرضية من كونستانتينوس تسيميكاس، لكنه فشل في التقاط الكرة لتقع أمام المرمى الخالي بدون أن يتمكن أي لاعب يوناني من متابعتها (90+4).