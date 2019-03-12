دوري الأبطال.. سيتي يسحق شالكه بسباعية

سحق مانشستر سيتي ضيفه شالكه الثلاثاء بسباعية دون رد ليكمل فوزا بنتيجة 10-2 في مجموع المباراتين ويصبح ثالث فريق إنجليزي يتأهل هذا الموسم إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبعد 35 دقيقة أولى هادئة افتتح سيرجيو أغويرو مهرجان الأهداف من ركلة جزاء نفذها بسهولة وأحرج بها حارس المنافس.

وأضاف أغويرو هدفا بعدها بثلاث دقائق بينما جعل ليروي ساني النتيجة 3-صفر قبل الاستراحة.

وهز رحيم سترلينغ وبرناردو سيلفا الشباك في الشوط الثاني بينما سجل فيل فودن أول أهدافه الأوروبية قبل أن يكمل البديل غابرييل جيسوس السباعية ليلحق أثقل هزيمة بفريق ألماني في دوري الأبطال.

وانضم سيتي، الذي حول تأخره 2-1 بعشرة لاعبين إلى فوز 3-2 قرب النهاية في لقاء الذهاب، إلى مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في دور الثمانية بينما سيلعب ليفربول مع بايرن ميونيخ الأربعاء.

وفي ظل خروج ريال مدريد حامل اللقب وباريس سان جيرمان مبكرا فإن فريق المدرب بيب غوارديولا سيأمل في مواصلة مسيرته وحصد اللقب لأول مرة.