دوري الأبطال.. ليفربول يتأهل بهدف صلاح

تألق النجم المصري محمد صلاح وسجل هدفا مميزا قاد ليفربول الإنكليزي للتأهل إلى دور الـ16 وتفادي الخروج من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بعد فوزه الثلاثاء على ضيفه نابولي الإيطالي بهدف نظيف في الجولة السادسة والأخيرة.

وبعد فوز باريس سان جرمان الفرنسي على مضيفه النجم الأحمر الصربي بأربعة أهداف لهدف وتصدره المجموعة الثالثة بـ11 نقطة، تساوى ليفربول بتسع نقاط مع نابولي، بيد أنه ضمن الوصافة وبالتالي بطاقة التأهل برغم تعادله في المواجهتين المباشرتين مع نابولي (1-صفر وصفر-1)، وذلك لتسجيله أكثر من الفريق الإيطالي في المباريات الست (9 مقابل 7)، إذ كان يحتاج لضمان تأهله أن يفوز بنتيجة هدف مقابل صفر أو بفارق هدفين.