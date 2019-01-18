اكتفاء بالبطاطس وتخفيض ضريبي للسلاحف.. أردنيون يتندرون

وها هي الحكومة تعود إلى الواجهة مجددا، في سيل من التعليقات إثر إعلانها قائمة احتوت مواد شملها التخفيض الضريبي الأخير، أبرزها "السلاحف والزواحف".

لم تمض سوى أسابيع قليلة على احتفال بعض الأردنيين، ولو من باب التندر، بإعلان حكومتهم تحقيق حالة الاكتفاء الذاتي من البطاطا/ البطاطس في البلاد.​

وفي توضيحها، قالت الحكومة إن "وجود بنود تعريفة ضمن السلع التي تم تخفيضها إلى (4%) مثل الزواحف، جاءت ضمن مجموعة تخفيض الضريبة على الحيوانات بهدف شمول التخفيض مجموعة منها، وبينها الزواحف؛ لكونها معتمدة في جدول التعريفة الجمركية، والتخفيض جاء بهدف شمول المجموعة كاملة".

لكن خبراء أردنيين رأوا في تصريحات لصحيفة "الغد" أن قائمة السلع المخفضة "لا تخدم الشريحة الأوسع من المواطنين"، فضلا عن "ورود سلع في القائمة لا يعرفها المواطن أصلا، مثل مرتديلا البط والأوز، وسمك الأنشوجة".

وأشارت جمعية حماية المستهلك بدورها إلى أن القائمة تحتوي على "سلع غير ضرورية وأغلب المواطنين لا يعرفونها أصلا منذ عقود طويلة".

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تناول ناشطون بشيء من الطرافة.

هذه المغردة تخشى على بلادها من الحسد.