دولة عربية من بين الأرخص عالميا للرعاية الصحية

الرعاية الصحية في وقتنا الراهن أصبحت هاجسا يؤرق مضجع كثيرين حول العالم بحكم تكلفتها المتزايدة يوما تلو الآخر.

هذا الأمر مثبت بدلائل وتقارير متخصصة من بينها مؤشر الكفاءة الصحية السنوي لوكالة بلومبرغ الأميركية.

المؤشر الشامل لـ 200 دولة، أعد استنادا لعدة معايير من بينها متوسط عمر الفرد في كل دولة ونسبة الأموال التي ينفقها على الصحة سنويا، على ألا يقل عدد سكان كل دولة عن خمسة ملايين نسمة.

اللافت أن تقرير بلومبرغ صنف الولايات المتحدة في المرتبة 54 ضمن البلدان الأكثر تكلفة للرعاية الصحية في العالم، رغم أن متوسط عمر الشخص المتوقع فيها لا يتجاوز 79 عاما.

وحلت الإمارات ضمن الدول العشر الأولى الأقل تكلفة من حيث الرعاية الصحية.

فما هي أبرز الاقتصادات التي تضمن لك رعاية طبية غير مكلفة؟

هونغ كونغ. سنغافورة. إسبانيا. إيطاليا: ارتقت درجيتن مقارنة بالعام الماضي. كما صنفت الدولة الأكثر صحة في العالم في تقرير منفصل لوكالة بلومبرغ. كوريا الجنوبية. إسرائيل. اليابان. أستراليا. تايوان. الإمارات.

والجدول أدناه يحدد ترتيب الدول وفقا للمعايير المذكورة أعلاه:

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يشار إلى أن لبنان وكوستاريكا وأيرلندا ونيوزيلندا أضيفت إلى المؤشر النهائي لوكالة بلومبرغ هذا العام، بعدما استوفت تلك الدول عتبة السكان المستهدفة في التقرير (5 ملايين).

ويمكن أن تتغير هذه التصنيفات بشكل كبير على أساس سنوي بسبب عدة عوامل مثل الركود وأنماط الإنفاق المتقلبة، حسب بلومبرغ.