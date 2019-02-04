دول أوروبية تعترف بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا

اعترفت دول أوروبية الاثنين بخوان غوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا وذلك بعدما رفض نيكولاس مادورو مهلة أوروبية للدعوة لانتخابات رئاسية في البلاد.

وانضمت إسبانيا وفرنسا والسويد وبريطانيا إلى الولايات المتحدة في اعتبار أن رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن "الحكومة الإسبانية تعلن رسميا أنها تعترف برئيس الجمعية الوطنية السيد (خوان) غوايدو ماركيز، رئيسا بالوكالة لفنزويلا".

وقال وزير الخارجية جيرمي هانت في تغريدة إن المملكة المتحدة تعترف بغوايدو رئيسا دستوريا مؤقتا حتى يتم إجراء انتخابات ذات مصداقية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة إن باريس تعترف بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

وصرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الاثنين أن رئيس برلمان فنزويلا خوان غوايدو "يملك الشرعية لإجراء انتخابات" رئاسية في هذا البلد.

وكان غوايدو قد أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا في 23 من كانون الثاني/يناير وطالب الجيش بالوقوف إلى جانب الشعب.

وشهدت فنزويلا مؤخرا عدة انشقاقات عن نظام مادورو أبرزها كان انشقاق سفير كاراكاس في بغداد والملحق العسكري في واشنطن وجنرال في سلاج الجو.