أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الخميس استلامه خمسة ملفات لاستضافة كأس العالم 2021 للاعبين تحت 20 عاما، من بينها ملف مشترك بين السعودية والإمارات والبحرين.

وقال بيان للفيفا نشره على موقعه على شبكة الإنترنت إنه تلقى استجابة ثمانية اتحادات قبل الموعد المحدد في 21 أيار/مايو الجاري، منها ثلاثة اتحادات أعربت عن اهتمامها بتنظيم البطولة بشكل فردي.

وإضافة لبحث كل من السعودية والبحرين والإمارات التقدم بعرض لتنظيم البطولة بشكل مشترك، أعربت ميانمار وتايلاند عن اهتمامهما بالتقدم بعرض مشترك للاستضافة.

وقد تتنافس هذه الدول مع إندونيسيا وبيرو والبرازيل، التي أعربت عن اهتمامها بتنظيم البطولة بشكل منفرد.

وسيتم اختيار الموعد النهائي للتقدم بالعروض رسميا في 30 آب/أغسطس المقبل، على أن يتم اختيار الدولة المنظمة قبل نهاية العام الحالي.