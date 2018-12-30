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رياضة

أحداث رياضية متوقعة في 2019

كأس دوري أبطال أوروبا Photo: AFP

ستكون جماهير الألعاب الرياضية على موعد مع أحداث وفعاليات متوقعة في عام 2019.

وينتظر أن تبرز في هذه الأحداث أسماء ثلاث دول عربية تستضيف بطولات عالمية على أرضها.

وهذه أبرز الأحداث الرياضية المتوقعة في 2019:

أبرز الأحداث الرياضية لعام 2019
أبرز الأحداث الرياضية لعام 2019

كأس أمم آسيا

من المقرر أن تعقد بطولة كأس أمم آسيا في الإمارات العربية المتحدة، والتي تبدأ في الخامس من كانون الثاني/يناير وتستمر حتى الأول من فبراير 2019.

نهائي دوري أبطال أوروبا

في مدينة مدريد الإسبانية ستعقد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من حزيران/ يونيو.

الأندية المتأهلة لدوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا
الأندية المتأهلة لدوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا

كأس العالم للسيدات

تعقد بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات في فرنسا في الفترة من السابع من حزيران/ يونيو وحتى 17 تموز/ يوليو 2019.

مباريات كأس العالم للسيدات
مباريات كأس العالم للسيدات

كوبا أميركا

ستعقد في البرازيل بطولة كوبا أميركا في الفترة من 14 حزيران/ يونيو إلى السابع من تموز/ يوليو 2019

كأس الأمم الأفريقية

بعد انسحاب كل من الكاميرون والمغرب من استضافة كأس الأمم الأفريقية، تتنافس كل من مصر وجنوب أفريقيا لاستضافة البطولة التي تنعقد في الفترة من 15 حزيران/ يونيو وحتى 13 تموز/ يوليو 2019.

بطولة العالم لكرة السلة

تنطلق في الصين بطولة العالم لكرة السلة للرجال في الفترة من 31 آب/ أغسطس وتستمر حتى 15 أيلول/ سبتمبر 2019.

بطولة العالم لألعاب القوى

تنظم قطر بطولة العالم لألعاب القوى في الفترة من 28 أيلول/ سبتمبر وحتى السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

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