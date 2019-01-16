17 دولة عربية ضمن الأكثر قمعا للمسيحيين

"موقع الحرة"/ كريم مجدي

جاءت 17 دولة عربية ضمن الدول الأكثر قمعا للمسيحيين على مستوى العالم خلال عام 2018، بحسب تقرير أصدرته منظمة "الأبواب المفتوحة" المتخصصة في رصد القمع الذي يتعرض له المسيحيون حول العالم.

عالميا، قُتل أكثر من 4300 مسيحي في العالم في 2018، والقسم الأكبر منهم في نيجيريا، "بسبب معتقدهم"، ويتسم هذا الرقم بارتفاع واضح للسنة السادسة على التوالي، بحسب ما أعلنت منظمة "الأبواب المفتوحة" غير الحكومية.

وارتفع عدد المسيحيين الذين قتلوا من 3066 الى 4305 بين تشرين الثاني/نوفمبر 2017 وتشرين الأول/أكتوبر 2018، أي بنسبة 40 في المئة، كما تؤكد هذه المنظمة البروتستانتية.

و90 في المئة من المسيحيين الذين قُتلوا في 2018 في العالم، سقطوا في نيجيريا (3731 قتيلا في مقابل 2000 قتيل في 2017). وأضافت المنظمة أن المسيحيين في هذا البلد "يواجهون تهديدا مزدوجا" من جماعة بوكو حرام المتطرفة ومربي الماشية من قبيلة فولاني.

وأوضحت المنظمة أن 245 مليون مسيحي بالإجمال كاثوليك وأرثوذوكس وبروتستانت ومعمدانيون وإنجيليون... يتعرضون للاضطهاد، أي "مسيحي واحد من كل تسعة" في مقابل واحد من كل 12 العام الماضي. والمقصود بتعبير "اضطهاد" أعمال العنف الحاصلة وأيضا القمع اليومي الذي يجري بصمت.

وجاء في تقرير "الأبواب المفتوحة" ترتيب 50 دولة من حيث الظلم، يتعرض فيها المسيحيون لأشكال مختلفة من القمع، وإليكم ترتيب الدول العربية ابتداء من الأكثر قمعا إلى الأقل، كما جاءت في التقرير.

1- الصومال

الأولى عربيا، والثالثة عالميا، يوجد فيها بضع مئات من المسيحيين الذين يتعرضون للقمع من قبل الجماعات الإسلامية المتطرفة، والذي يصل إلى حد العنف والقتل أحيانا.

2- ليبيا

الثانية عربيا، والرابعة عالميا، يبلغ عدد المسيحيين فيها نحو 37،900 ألف شخص، يتعرضون للعنف والقتل من قبل الجماعات الإسلامية المتطرفة، كما يتعرض العمال المسيحيون الوافدون من الدول الأخرى للقمع نفسه.