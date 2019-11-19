دوي انفجارات في دمشق.. وإسرائيل تعترض أربعة صواريخ أطلقت من سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أن نظام القبة الحديدية اعترض أربعة صواريخ أطلقت من الأراضي السورية باتجاه شمال إسرائيل.

وأطلقت صفارات الإنذار في مناطق الجولان قرب الحدد السورية، وقال الجيش إن يجري تقييما للوضع هناك.

في ذات الوقت، أفاد الإعلام الرسمي السوري بسماع "دوي انفجارات" في وقت مبكر الثلاثاء قرب مطار دمشق الدولي، من دون أن يورد أي تفاصيل إضافية.

والأسبوع الماضي تم إطلاق نحو 450 صاروخا باتجاه إسرائيل من قطاع غزة في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية ضد قيادي في الجهاد الإسلامي، وفقا للجيش الإسرائيلي، ولكن لم يتم إطلاق أي صواريخ من سوريا.