ديمقراطيو الكونغرس يستدعون محامي ترامب

طالب رؤساء لجان في مجلس النواب الأميركي، الاثنين، رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس دونالد ترامب، بتسليمهم وثائق تتعلق بقضية أوكرانيا، وذلك في إطار التحقيق لعزل الرئيس.

وقال النواب في بيان إن جولياني "أقر على التلفزيون بأنه طلب، بصفته المحامي الشخصي للرئيس، من الحكومة الأوكرانية استهداف نائب الرئيس السابق جو بايدن" على خلفية أنشطته في أوكرانيا.

وخاطب رؤساء اللجان جولياني في بيانهم بالقول "بالإضافة إلى هذا الاعتراف الخطير، فقد ذكرت مؤخرا أن لديك أدلة - على شكل رسائل نصية وسجلات مكالمات هاتفية وغيرها من الاتصالات - على أنك لم تكن تتصرف بمفردك وأن مسؤولين آخرين في إدارة ترامب قد يكونوا شاركوا في هذه المؤامرة".

وأشار البيان إلى أن الرئيس الأسبق لبلدية نيويورك ملزم بتقديم الوثائق ذات الصلة بحلول 15 أكتوبر المقبل.

وحذر رؤساء اللجان النيابية الثلاث، وهي الخارجية والاستخبارات والرقابة على السلطة التنفيذية، جولياني من أن "رفضه أو عدم امتثاله لهذا الأمر الزجري سيكون دليلا على إعاقة التحقيق الجاري في مجلس النواب".

وفي 24 سبتمبر، فتح الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب تحقيقا للاشتباه بأن الرئيس ترامب ضغط على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهدف فتح تحقيق قضائي في أوكرانيا يستهدف هانتر بايدن، نجل "جو بايدن" المرشّح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي ومواجهة ترامب خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 2020.

وستكون نتيجة هذا التحقيق حاسمة فيما إذا كان المجلس سيصوت على توجيه اتهام رسمي للرئيس، وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله أو تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.