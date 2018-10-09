دينا باول مرشحة لخلافة نيكي هايلي

قال الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء إنه سينظر في اختيار المساعدة السابقة لمستشار الأمن القومي الأميركي دينا باول سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلفا لنيكي هايلي التي ستغادر منصبها نهاية العام الجاري.

وأكد ترامب في حديث للصحافيين أن هايلي ستساعده في عملية الاختيار النهائي للمرشحين لخلافتها.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن مسؤولين كبارا في البيت الأبيض أجروا مباحثات مع دينا باول بشأن تولي المنصب.

وشغلت باول في آذار/مارس 2017 منصب مساعد مستشار الأمن القومي الأميركي، ثم استقالت بعد حوالي عام.

وعملت دينا حبيب باول، المولودة في القاهرة عام 1973، مساعدة لوزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس في عهد الرئيس جورج بوش الابن.